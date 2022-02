A 21.ª jornada da Liga terminou, mas o futebol não vai parar esta terça-feira.



Desde logo há três jogos da II Liga para assistir. O dia abre com o Varzim-Nacional, segue-se um duelo entre Feirense e Farense e termina com a receção do Estrela da Amadora à Académica.



A meio da tarde, às 16h30, todos os olhos vão estar em Abu Dabi. O Palmeiras de Abel Ferreira disputa com o Al Ahly um lugar na final do Mundial de Clubes.



Ao fim do dia José Mourinho regressa a Milão para um reencontro com o Inter. A rRoma do técnico português, de Patrício e de Sérgio Oliveira joga a presença nas meias-finais da Taça de Portugal.



Em Inglaterra o Manchester United de Dalot, Ronaldo e Bruno Fernandes visita Turf Moor, casa do Burnley, enquanto em França o Monaco de Gelson recebe o Amiens numa partida da Taça.



Os jogos desta terça-feira:



II Liga



Varzim-Nacional, 15h30

Feirense-Farense, 18h00

Estrela da Amadora-Académica, 20h15



Mundial de Clubes



Palmeiras-Al Ahly, 16h30



Inglaterra



Newcastle-Everton, 19h45

West Ham-Watford, 19h45

Burnley-Man. United, 20h00



França



Monaco-Amiens, 20h00



Itália



Inter-Roma, 20h00