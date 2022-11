Concluída a 13.ª jornada da Liga, as atenções viram-se agora definitivamente para o Campeonato do Mundo que arranca, dentro de seis dias, no Qatar. Praticamente todas as ligas interrompem agora os respetivos campeonatos para darem espaço à preparação das seleções, como acontece em Portugal, com a Seleção Nacional já concentrada na Cidade do Futebol para o segundo treino da operação Qatar.

Fernando Santos orienta esta terça-feira o segundo treino, à partida já com os 26 convocados todos disponíveis, numa sessão que está marcada para as 10h30 na Cidade do Futebol, já depois da conferência de imprensa de um dos jogadores eleitos para o Mundial, prevista para as 10h00.

Enquanto a seleção masculina treina na Cidade do Futebol, a seleção feminina faz hoje um teste no Estádio do Alverca frente à Costa Rica, marcado para as 18h00. Um jogo que visa preparar a seleção comandada por Francisco Neto para o play-off do Mundial2023 frente à Tailândia.

Com a paragem da Liga, os clubes reformularam os planos de treino das respetivas equipas, tendo em vista o arranque da Taça da Liga, mas sobra espaço para iniciativas como esta promovida pelo Vitória de Guimarães - Conquistadores On Tour - com a presença de dois jogadores esta terça-feira na Escola de Fornelos, em Fafe, marcada para as 15h30.

Para esta terça-feira está também marcado o sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futsal, com início marcado para as 15h00, com transmissão em direito no Youtube da Federação Portuguesa de Futebol.

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Futebol feminino (particular):

Portugal - Costa Rica, 18:00

Taça de Inglaterra:

Wimbledon-Weymouth, 19h45

Cmabridge United.Curzon, 19h45

Derby County-Torquay United, 19h45

Gilligham-AFC Fylde, 19h45

Hartlepool United-Solihull Moors, 19h45

Jogos particulares:

Panamá-Venezuela, 17h00

República Domicana-Cuba, 23h00