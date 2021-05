Esta segunda-feira os olhos concentram-se nos arredores de Ljubljana onde a seleção de sub-21, sob o comando de Rui Jorge, vai procurar chegar às meias-finais do Campeonato da Europa da categoria, num difícil embate frente à Itália.

Depois de uma fase de grupos imaculada em março, com pleno de vitórias sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0), Portugal defronta esta segunda-feira a pentacampeã Itália (1992, 1994, 1996, 2000 e 2004), num embate que tem início marcado para as 20h00 de Portugal.

Rui Jorge, com um dos melhores grupos de sempre, procura, assim, um título inédito em oito participações de Portugal em fases finais, depois das derrotas nas finais de 1994 e 2015. Portugal já sabe, à partida, se vencer a Itália irá defrontar o vencedor do embate entre a Espanha e a Croácia nas meias-finais.

Antes deste jogo, a seleção principal também regressa ao trabalho, na Cidade do Futebol, para prosseguir a preparação para a fase final do Euro2020, depois do primeiro dia de folga. Assim, Cristiano Ronaldo e companhia voltam a juntar-se esta segunda-feira para um treino que tem início marcado para as 17h30.

Os jogos que pode ver esta segunda-feira

Europeu de sub-21 (quartos de final):

Holanda – França, 17:00 (Budapeste)

Dinamarca – Alemanha, 20:00 (Székesfehérvár)

Espanha – Croácia, 17:00 (Maribor)

Portugal – Itália, 20:00 (Ljubljana, RTP1)