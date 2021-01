Olhos focados em Leiria esta terça-feira onde Sporting e FC Porto vão lutar pela primeira vaga na meia-final da Taça da Liga, que tem início marcado para as 19h45. Um jogo que poderá acompanhar ao minuto no Maisfutebol.

Ainda antes do embate entre as equipas de Ruben Amorim e Sérgio Conceição, Carlos Carvalhal (Sp. Braga) e Jorge Jesus (Benfica) vão lançar a outra meia-final, marcada para quarta-feira. O treinador dos minhotos será o primeiro a falar aos jornalistas, por volta das 12h30, enquanto o treinador dos lisboetas vai fazer a antevisão da segunda meia-final numa conferência de imprensa que está marcada para as 14 horas.

Esta terça-feira o Sp. Braga também vai comemorar o seu 100.º aniversário, com o descerrar de uma placa comemorativa, no Café Vianna, às 12h00.

A nível internacional, destacamos o sorteio do emparelhamento dos jogos do Mundial de clubes, em Zurique, na Suíça, marcado para as 15h00 de Lisboa.

Os jogos que pode ver esta terça-feira

Taça da Liga (meia-final):

Sporting-FC Porto, 19:45 (SIC/SportTV1).

Taça de Inglaterra (jogo em atraso da 3.ª eliminatória):

Southampton-Shrewsbury Town, 20:00 (SportTV2).

Taça de Itália (jogo em atraso dos oitavos de final):

Roma-Spezia, 20:15 (SportTV3)

Liga inglesa (jogos em atraso da 18.ª jornada):

West Ham-West Bromwich, 18:00 (SportTV2)

Leicester-Chelsea, 20:15 (SportTV2).

Liga alemã (17.ª jornada):

Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen, 17:30 (Eleven Sports 1)

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, 19:30 (Eleven Sports 1)

Hertha Berlim-Hoffenheim, 19:30 (Eleven Sports 4)

Mainz-Wolfsburgo, 19:30.

Liga espanhola (19.ª jornada):

Valladolid-Elche, 18:00 (Eleven Sports 3)

Cádiz-Levante, 18:00 (Eleven Sports 2)

Alavés-Sevilha, 20:30 (Eleven Sports 2)