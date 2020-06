A 27.ª jornada da Liga chega ao fim esta sexta-feira com dois jogos que vão colocar frente a frente quatro equipas minhotas. O V. Guimarães recebe o vizinho Moreirense, enquanto que o Famalicão, a única equipa da Liga 100 por cento vitoriosa até agora desde a retoma da Liga, defronta em casa o Sp. Braga, que perdeu os dois jogos que realizou.

Luta pelo pódio e pelos lugares europeus a norte por cá e em Espanha o Barcelona tem pela frente um duro teste na visita ao terreno do Sevilha, em jogo da 30.ª jornada da Liga espanhola.

Last but not least, em Inglaterra há jogo grande e de particular interesse para Portugal. O Tottenham de José Mourinho e de Gedson recebe o Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot. Jogo grande para seguir a partir das 20h15 e ao qual o Maisfutebol vai estar atento.

JOGOS:

Liga portuguesa, 27.ª jornada:

Vitória de Guimarães-Moreirense, 19:00 (SportTV1)

Famalicão-Sporting de Braga, 21:15 (SportTV1).

Liga espanhola, 30.ª jornada:

Granada-Villarreal, 18:30 (Eleven Sports 1)

Maiorca-Leganés, 18:30 (Eleven Sports 2)

Sevilha-Barcelona, 21:00 (Eleven Sports 1).

Liga inglesa, 30.ª jornada:

Norwich-Southampton, 18:00 (SportTV2)

Tottenham-Manchester United, 20:15 (SportTV2).