Alan Kardec, antigo avançado do Benfica, está a representar atualmente o Chongqing Dangdai Lifan F.C. O jogador brasileiro está no clube chinês desde julho de 2016, é o capitão de equipa e uma voz respeitada no balneário.



Durante uma palestra que se tornou viral, Kardec garantiu que os jogadores não precisavam de incentivos financeiros para vencer.



Visivelmente empolgado, o avançado soltou uma expressão que surpreendeu o tradutor chinês: «Pega esse bónus e enfia no c... Não precisamos de dinheiro para ganhar o jogo.»



Para que não restassem dúvidas, e perante o notório embaraço do intérprete, o jogador de 32 anos reforçou a mensagem: «E traduz, enfia no c... o dinheiro.»