Jamal Musiala foi dispensado da seleção da Alemanha.

O médio ofensivo do Bayern Munique contraiu uma lesão muscular na coxa esquerda no jogo deste domingo com o Bayer Leverkusen e foi riscado por Hansi Flick para os jogos particulares com Peru (dia 25) e frente à Bélgica, a 28.

A Alemanha não estará integrada na fase de apuramento para o Euro 2024, uma vez que é a organizadora da competição.