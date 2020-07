Alesenka Lesenka, namorada de Zé Luís, participou uma sessão fotográfica ao final da tarde numa praia de Vila Nova de Gaia, junto ao estuário do Rio Douro, arrancando inúmeros elogios.



«Espetacular», «Deusa» e «Que mulher» foram alguns dos comentários dos seguidores da bailarina russa nas redes sociais, após a partilha das imagens no Instagram.



A viver na zona da Foz desde o início da temporada, quando Zé Luís foi transferido para o FC Porto, Alesenka Lesenka costuma partilhar vários vídeos de rotinas de dança, filmados em casa ou em locais da cidade, para além de mostrar a sua faceta sedutora em fotografias.



Veja as imagens da produção fotográfica na galeria em anexo neste artigo.