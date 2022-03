Ucrânia e Rússia têm uma longa história de rivalidade... e fraternidade. Eram as duas repúblicas mais fortes da União Soviética, havia uma grande competição entre Kiev e Moscovo e estiveram lado a lado em muitas guerras.

Com a queda do regime soviético, as duas repúblicas afastaram-se, mas continuam próximas. Até no futebol, que proporcionou muitas páginas conjuntas. A tráfego de jogadores e treinadores entre os dois países sempre foi grande, aliás.

No entanto, o que começou por ser marcante foi o fluxo, logo após o fim da União Soviética, de jogadores nascidos na Ucrânia que optaram por representar a Rússia. A lista é enorme.

Foi uma movimento de jogadores que aconteceu por várias razões. Antes de mais, a Rússia ficou com o lugar da União Soviética na fase de apuramento para o Mundial 94, enquanto os restantes países só mais tarde, após o fim do Mundial dos Estados Unidos, foram admitidos na FIFA. Muitos atletas não quiseram esperar dois anos para competir internacionalmente.

Depois porque a seleção russa era nessa altura muito mais forte e uma melhor montra internacional, ao contrário da então frágil seleção ucraniana. E por fim, por razões políticas, já que muitos se sentiam mais russos do que ucranianos.

Também houve, ao longo da história, o movimento contrário: jogadores nascidos na Rússia que optaram por representar a seleção ucraniana. Mas este fluxo aconteceu muito mais tarde, já na viragem do milénio, e em muito menor número.

Sergei Kandaurov, que jogou no Benfica, será o caso mais mediático. Nascido em Zheleznogorsk, na fronteira com a Ucrânia, fez a formação futebolística na vizinha Kharkiv, cidade que ficava já do lado ucraniano. Foi chamado à seleção quando ainda estava no Metalist Kharkiv e optou por se naturalizar ucraniano.

Outro caso conhecido é o do médio Oleksandr Aliyev, jogador que nasceu em Khabarovsk, na fronteira da Rússia com a China, começou a jogar no clube da cidade e aos 14 anos foi descoberto pelos olheiros do Dínamo Kiev. Estreou-se na capital principal com 17 anos, jogou dez épocas no clube e não teve dúvidas em representar a Ucrânia desde as seleções jovens à equipa principal. Esteve até no Euro sub-21 em que a Ucrânia foi finalista vencida, realizado em Portugal.

No entanto, e apesar de haver jogadores nascidos na Rússia que se naturalizaram ucranianos por diversas razões, sobretudo neste séc. XXI, a lista de jogadores ucranianos que fizeram o trajeto contrário e optaram por ser russos, como se disse, é bastante mais significativa. Aqui ficam os casos mais relevantes.

Oleg Salenko - São Petersburgo

25 de outubro de 1969 (52 anos)

Embora tenha nascido na segunda cidade russa, Salenko cresceu na Ucrânia e deu nas vistas no Dínamo Kiev. Foi o melhor marcador do Mundial Sub-20 de 1989, pela União Soviética, e após a queda do regime chegou a fazer um jogo particular pela Ucrânia, mas escolheu representar a Rússia oficialmente e entrou para a história ao ser o melhor marcador do Mundial 94. «Cresci na União Soviética, gosto da Rússia e gosto da Ucrânia. Posso dizer que tenho duas casas», referiu.

Sergei Iuran - Lugansk

11 de junho de 1969 (52 anos)

Fez 13 jogos e quatro golos pela União Soviética, esteve no Euro 92 com a camisola da CEI (Comunidade de Estados Independentes) e em 1993 optou por jogar pela seleção russa. Curiosamente nunca tinha vivido na Rússia até então. Nascido em Lugansk, na parte separatista e pró-russa da Ucrânia, jogou no Zorya e no Dínamo Kiev, antes de se mudar para Portugal, onde foi figura de Benfica e FC Porto. Após o final da carreira estabeleceu-se em Moscovo.

Andrey Kanchelskis – Kirovohrad

23 de janeiro de 1969 (53 anos)

Tem raízes lituanas, nasceu e cresceu na Ucrânia, mas optou por jogar pela seleção russa. Ele que começou no Dínamo Kiev e passou ainda pelo Shakhtar, antes de brilhar no Man. United, Everton, Fiorentina e Glasgow Rangers. Representou a União Soviética, esteve no Euro 92 pela CEI, optou pela Rússia, mas falhou o Mundial 94 por ter entrado num boicote contra o selecionador.

Ilya Tsymbalar – Odessa

17 de junho de 1969 (faleceu em 2013, com 44 anos)

Começou a jogar como profissional com 17 anos, mas durante sete anos não saiu dos clubes de Odessa. Até que em 1994 foi negociado com o Spartak Moscovo, clube no qual ficou sete anos e conquistou seis títulos de campeão. Ainda fez três jogos particulares pela seleção ucraniana, mas acabou por optar pela Rússia, equipa nacional que representou no Mundial 94.

Viktor Onopko - Lugansk

4 de outubro de 1969 (52 anos)

Começou por representar a seleção olímpica da União Soviética, esteve no Euro 92 pela CEI e optou depois pela Rússia, marcando presença no Mundial 94. Durante muito tempo foi o jogador mais internacional da seleção russa, ele que nasceu na separatista Lugasnk é verdade, mas deu nas vistas ao serviço do Shakhtar Donetsk e Dínamo Kiev.

Yuri Nikiforov - Odessa

16 de setembro de 1970 (51 anos)

Tal como Iuran e Onopko, também ele nasceu numa cidade com grande presença independentista e pró-russa. Começou por representar as seleções jovens da União Soviética, após a queda do regime ainda fez três jogos particulares pela seleção ucraniana, mas acabou por optar pela Rússia, que representou no Mundial 84. Brilhou no Spartak Moscovo e no PSV Eindhoven.

Igor Dobrovolski – Odessa

27 de agosto de 1967 (54 anos)

Nasceu em Odessa, na Ucrânia, e ainda criança mudou-se para a Chisinau, na Moldávia. Com 19 anos transferiu-se para o Dínamo Moscovo. Foi campeão e segundo melhor marcador do Mundial Sub-20, com a camisola da União Soviética, esteve no Euro 92 pela CEI e optou logo a seguir pela seleção russa. Falhou o Mundial 94 por causa de um boicote ao selecionador russo.

Andrey Karyaka - Dnipro

1 de abril de 1978 (43 anos)

O antigo jogador do Benfica nasceu na Ucrânia, jogou no Dínamo Kiev e chegou a representar o país nas camadas jovens. Quando brilhava no Krylya Samara, recusou uma convocatória da seleção ucraniana, na esperança de ser chamado pela Rússia, o que veio a acontecer. Estreou-se na seleção em 2001 e representou a equipa russa no Euro 2004.

Sergei Semak – Sychanskoye

27 de fevereiro de 1976 (46 anos)

Nascido numa localidade vizinha de Lugansk, mudou-se após a queda da União Soviética para a Rússia, para fazer a formação em academias de pequenos clubes, enquanto a família permaneceu na Ucrânia. Durante dez anos destacou-se no CSKA Moscovo, mais tarde jogou no PSG e foi campeão no Rubin Kazan. Optou pela seleção russa, que representou nos Euro 2004 e 2006.

Evgeni Aldonin – Alupka

22 de janeiro de 1980 (42 anos)

Nascido na independentista região da Crimeia, ainda na República Soviética da Ucrânia, começou a jogar no Rotor Volgograd, da Rússia, em 1997, tendo feito carreira no CSKA Moscovo, clube ao serviço do qual foi duas vezes campeão e ganhou a Taça UEFA de 2005, em Alvalade. Foi chamado à seleção russa em 2002 e esteve no Euro 2004.