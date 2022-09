O Sporting e o Benfica vão disputar neste domingo a Supetaça de andebol, em Serpa.

As águias venceram na véspera o FC Porto após dois prolongamentos, enquanto os leões afastaram o Belenenses do jogo decisivo.

Pode seguir AO MINUTO a decisão do primeiro troféu da época do andebol no Maisfutebol.