Ruddy Buquet é o árbitro nomeado pela UEFA para o Sp. Braga-Malmö da última jornada da fase de grupos da Liga.

Agora com 45 anos, o árbitro francês já dirigiu vários encontros de equipas portuguesas, e em outubro de 2020 esteve mesmo no triunfo do Sp. Braga sobre o AEK (3-0), também para a Liga Europa.

De recordar que o Sp. Braga parte para esta última jornada na terceira posição do grupo, com 7 pontos, a dois do Union Berlim. A equipa de Artur Jorge tem de ganhar, portanto, e esperar que a formação alemã não faça o mesmo no reduto do Saint-Gilloise.

Luís Godinho na Lituânia

Entre as nomeações reveladas agora pela UEFA, destaque ainda para o português Luís Godinho, que vai apitar a receção dos lituanos do Zalgiris aos eslovacos do Slovan Bratislava, para a Liga Conferência.

Rui Teixeira e Pedro Almeida serão os árbitros assistentes, com André Narciso como quarto árbitro.