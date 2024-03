Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), foi reconduzido para o terceiro e último mandato com cem por cento dos votos apurados em todas as mesas na eleição.

Numa eleição com «um número recorde de votantes», de acordo com a APAF, que não revelou os números, o antigo árbitro da AF Leiria recolheu a totalidade dos votos, sem registo de qualquer boletim em branco ou nulo, num ato que considerou «um voto de confiança» para liderar o organismo no quadriénio 2024-2028.

«Nestas eleições, os sócios da APAF deram um voto de confiança a uma equipa que sabe bem o que quer para o futuro da arbitragem», destacou Luciano Gonçalves, citado em comunicado da APAF.

A equipa a que preside inclui ainda Luís Godinho como presidente da mesa de assembleia geral, Gustavo Barros na liderança do Conselho Fiscal, Sílvia Domingos no Conselho Deontológico e Disciplinar, para além de Artur Soares Dias como líder do Conselho Consultivo.

Eleito pela primeira vez em 2016, Luciano Gonçalves decidiu avançar para o último conjunto de quatro anos por considerar que «faz sentido» que a equipa que o tem acompanhado possa «iniciar e acabar o projeto que idealizou e pensou», explicou o antigo árbitro, no início do mês, à agência Lusa.