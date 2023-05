O Arouca anunciou esta segunda-feira a saída de Armando Evangelista e já tem um sucessor em perspetiva.

Ao que o Maisfutebol apurou, Daniel Ramos é o escolhido pelos arouquenses para orientar a equipa na próxima temporada, que marca o regresso às competições europeias, com a disputa da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência. As negociações, por esta altura, já se encontram bem avançadas e, ao que tudo indica, o treinador de 49 anos vai mesmo comandar os Lobos de Arouca em 2023/24.

Trata-se do regresso de Daniel Ramos ao futebol português, depois de uma passagem pela Arábia Saudita, onde orientou o Al Faisaly, até fevereiro do ano passado, último mês em que esteve no ativo.

Daniel Ramos treinou diversos clubes em Portugal, entre os quais, Desportivo de Chaves, Trofense, Moreirense, Vizela, Famalicão, Santa Clara, Marítimo, Rio Ave e Boavista.