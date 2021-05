O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, voltou na terça-feira aos triunfos no Grupo D da Taça Sul-americana, no reduto do Metropolitanos (1-0), e continua na corrida aos oitavos.

Em Caracas, na Venezuela, o embate da quarta jornada da fase de grupos foi decidido aos 61 minutos, através de um remate de pé direito de fora da área de Vitinho, que o guarda-redes Giancarlo Schiavone não conseguiu parar, junto do poste esquerdo.

A formação brasileira não fez uma grande exibição e teve de sofrer até final, mas conseguiu o mais importante, o triunfo, o terceiro em quatro jogos, depois do desaire por 1-0 no reduto dos peruanos do Melgar.

Na classificação, o conjunto comandado pelo filho de Toni, ex-jogador e treinador do Benfica, passou a somar os mesmos nove pontos do Melgar, que apenas cumpre o seu encontro da quarta ronda na quinta-feira, com o Aucas, no Equador.

O Athletico Paranaense deverá decidir o apuramento para os oitavos, apenas para os primeiros classificados dos oito grupos desta fase, na próxima ronda, quando receber o Melgar, num embate marcado para a próxima quarta-feira, dia 19 de maio.