Marcos Llorente, médio do Atlético de Madrid, foi desafiado pela Liga espanhola a atribuir outras profissões aos colegas de equipa. João Félix foi um dos escolhidos pelo jogador de 26 anos.



Instado a escolher um «gamer» no plantel, durante o Jogo das Profissões, o médio espanhol elegeu João Félix.



«Podia meter o João. Já todos o vimos a colocar nas redes sociais conteúdos sobre videojogos, no Twitch também, portanto seria ele que eu escolheria», explicou Llorent.



Confira todas as escolhas do médio do At. Madrid: