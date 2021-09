Pedro Pichardo conquistou esta quinta-feira a finalíssima do tripo salto da Diamond League, que reúne os cinco melhores atletas de cada disciplina do atletismo nas 11 ligas diamantes do calendário.

No meeting final que se realiza na Suíça, o português, atual campeão olímpico, conseguiu a marca de 17,70 metros e bateu largamente a concorrência: Fabrice Zango, da Burkina Faso, foi segundo com 17,04 metros, enquanto o argelino Mohamed Triki foi terceiro com 17,03 metros.

O desportista do Benfica tinha chegado a esta etapa com 16 pontos, fruto de duas conquistas em etapas anteriores, em Gateshead, Inglaterra, e os 17,63 em Eugene, nos Estados Unidos da América.

Com esta vitória, Pichardo arrecada um valor a rondar os 21 mil euros, ele que há um mês também venceu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Tiago Pereira ficou em quinto com uma marca de 16,61 metros.

No feminino, Patrícia Mamona terminou na quarta posição, com um salto de 14,33 metros, numa prova ganha pela venezuelana Yulimar Rojas, com uma marca de 15,48 metros.

