Max Verstappen venceu o Grande Prémio dos Estados Unidos (Austin) e conquistou a 13.ª corrida de 2022, igualando os recordes de vitórias numa só temporada de Michael Schumacher (Ferrari, 2004) e de Sebastian Vettel (Red Bull, 2011).

O piloto neerlandês da Red Bull, bicampeão do Mundo, saiu do segundo lugar da grelha, mas arrancou melhor do que Carlos Sainz (que obteve a pole). O espanhol da Ferrari sofreu um toque de George Russell à saída da primeira curva e teve de abandonar precocemente a corrida.

Verstappen dominou grande parte da corrida, marcada pela entrada do safety car por duas ocasiões, a última após uma colisão aparatosa entre Fernando Alonso e Lance Stroll, que na próxima época serão colegas de equipa.

Mas um percalço dos mecânicos da Red Bull na segunda ida às boxes quase comprometeu a vitória.

No regresso à pista, Max não só perdeu a posição para Hamilton, como viu-se ultrapassado, em plena via das boxes, por Charles Leclerc, que encetou uma grande recuperação que o levou do 12.º ao terceiro lugar do pódio no final.

Verstappen começou por levar a melhor sobre o monegasco da Ferrari após uma batalha intensa, foi depois na perseguição a Hamilton e superou o rival da Mercedes na volta 50 de 56.

Gradualmente, foi-se distanciando do britânico e acabou por vencer a 13.ª corrida do Mundial de 2022 numa prova na qual a Red Bull também se sagrou campeã mundial de construtores pela primeira vez desde 2013, interrompendo um domínio da Mercedes que durava desde 2014.

(artigo atualizado)