Max Verstappen venceu o Grande Prémio do Reino Unido, em Silverstone, somando a oitava vitória em dez corridas em 2023.

O piloto da Red Bull saiu da pole position, mas foi ultrapassado por Lando Norris no arranque. O piloto da McLaren resistiu na liderança durante cinco voltas, altura em que foi ultrapassado pelo bicampeão mundial.

Com os três primeiros - Verstappen, Norris e Piastri - a mostrarem um ritmo superior aos Ferrari e Mercedes, a quebra do motor do Haas de Kevin Magnusson na volta 33 levou à entrada do safety car e baralhou as contas da corrida.

Lewis Hamilton (Mercedes) foi um dos principais beneficiados e no reatamento ameaçou mesmo roubar o segundo lugar a Lando Norris, que conseguiu defender-se dos ataques do compatriota para depois conseguir respirar.

A Ferrari, que partiu do 4.º e 5.º lugares da grelha, teve mais um fim de semana para esquecer, com Charles Leclerc (9.º) e Carlos Sainz (10.º) incapazes de acompanharem o ritmo dos pilotos da McLaren (primeiro) e, depois, da Mercedes. Ficaram ainda atrás do Aston Martin de Fernando Alonso (7.º) e do Williams de Alex Albon.

Ao fim de 52 duas, Max Verstappen, cada vez mais destacado na liderança do Mundial, celebrou a oitava vitória em 11 corridas em 2023 e o pleno da Red Bull, com 10 em 10. Lando Norris (2.º) e Lewis Hamilton completaram o pódio.