Tonny Bruins Slot morreu nesta segunda-feira aos 73 anos. Antigo adjunto de Ronald Koeman no Benfica, o técnico notabilizou-se por ter trabalhado com Johan Cruyff no Barcelona.

O holandês esteve ligado à Dream Team do emblema catalão, o qual representou desde 1988 até 1996. Foi aí que se tornou no histórico número dois de Cruyff com os blaugrana a venceram a primeira Taça dos Campeões Europeus da sua História e quatro títulos espanhóis consecutivos.

Depois do Barça, Tonny Bruins Slot foi treinador do PSV e do Ajax. A partir de de 2005 e até 2009 foi, então, adjunto de Ronald Koeman pelos vários clubes que o treinador holandês orientou. Entre ele, o Benfica em 2005/06.

Trabalhava no Ajax como técnico e diretor.