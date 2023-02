Ronaldinho anunciou que o seu filho, João Mendes, que acabou de festejar 18 anos, vai jogar no Barcelona, onde o antigo internacional brasileiro também jogou ao longo de cinco temporadas, no auge da sua carreira, de 2003 a 2008.

Depois de ter terminado o vínculo ao Cruzeiro, já há um ano, o jovem avançado João Mendes passou pela academia do Paris Saint-Germain, no Brasil, antes de assinar agora um compromisso com o Barça.

«Com esta assinatura, vou estar mais presente aqui», anunciou Ronaldinho, embaixador do Barcelona desde 2017, em declarações à rádio catalã RAC1.