A NBA divulgou na madrugada desta quinta-feira o cinco base da temporada, composto por Devin Booker (Phoenix Suns), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Jayson Tatum (Boston Celtics), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) e Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Todos estes jogadores têm 27 ou menos anos, algo que não acontecia desde 1954/55.

Antetokounmpo, o mais velho de todos, foi o único a ser unânime na votação.

Recorde-se que Nikola Jokic já tinha sido eleito (pela segunda época seguida) o jogador mais valioso da temporada (MVP).

