Brad Stevens, diretor desportivo dos Boston Celtics, deixou rasgados elogios a Neemias Queta e afirmou que o poste português é uma aposta do clube para o futuro.

Em declarações, explicou que o contrato oferecido ao jogador mostra a importância que tem para a estrutura, apesar de confessar que a probabilidade de «somar muitos minutos nos playoffs ser reduzida».

«O Neemias tem sido incrível quando está connosco. Tivemos alguns momentos este ano, quando tivemos apenas dois «grandes» disponíveis e quando o Neemias entrou na equipa conseguiu mantê-la a um nível muito alto. A probabilidade do jogador que é escolhido para o 15.º lugar do plantel somar muitos minutos nos «playoffs» é muito reduzida, mas ele mostrou que é capaz de ser muito importante, se estiver rodeado pelos jogadores certos e na posição que mais o beneficia», começou por explicar.

«Com o contrato que ele assinou, achamos que ele é mais do que apenas um jogador para o presente, mas sobretudo para o futuro. Durante a temporada, com os quatro jogadores «grandes» que temos, foi muito benéfica a flexibilidade que existiu na equipa e o Neemias teve uma grande importância nesse processo também», garantiu.

Nos «playoffs», os Boston Celtis vão jogar com o vencedor do encontro entre os Chicago Bulls e os Miami Heat.

The Sixers advance to the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel!



The Heat and Bulls clash on Friday for a #SoFiPlayIn battle to capture the #8 seed in the East! pic.twitter.com/4Ct0QDcBkR