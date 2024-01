Os Boston Celtics aumentaram o recorde para 17 vitórias em casa noutros tantos jogos nesta temporada da NBA, ao baterem na última madrugada os Utah Jazz, por 126-97.

Neemias Queta voltou a estar em campo, mas teve uma participação discreta. O poste português jogou 3 minutos e 45 segundos e não averbou qualquer ponto ou ressalto.

O destaque dos Celtics foi Jayson Tatum, que fez com 30 pontos, nove ressaltos e cinco assistências. Do lado contrário, o finlandês Lauri Markkanen foi a figura dos Jazz, com 17 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências.