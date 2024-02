O dia é de festa para o Benfica, e isso estende-se até ao balneário da equipa principal de futebol, a preparar o dérbi desta quinta-feira frente ao Sporting.

Depois do treino desta manhã, o presidente Rui Costa esteve no Seixal e cantou os parabéns juntamente com a formação de Roger Schmidt.

O dirigente, o treinador e Otamendi, na condição de capitão de equipa, ficaram incumbidos de soprar as velas pelo 120.º aniversário das águias.