O Benfica pode estar prestes a resolver a situação de Gabriel. O clube da Luz está a negociar a cedência do médio brasileiro com o Botafogo. O empréstimo deve contemplar ainda uma opção de compra por parte do clube carioca.

Emprestado pelos encarnados em 2021/22 ao Al-Gharafa, Gabriel ficou fora dos planos do novo treinador, Roger Schmidt. O médio brasileiro integrou os primeiros dias de pré-temporada, mas depois começou a treinar com a equipa B.

Gabriel Appelt Pires chegou ao Benfica em 2018/19, contratado ao Leganés e cumpriu três temporadas inteiras: fez 100 jogos exatos pelas águias e marcou cinco golos.

No Qatar, pelo Al-Gharafa, fez 31 partidas e marcou sete golos.