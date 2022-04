Na preparação para a eliminatória com o Liverpool, a equipa técnica de Nélson Veríssimo analisou vários jogos, entre os quais dois contra uma equipa portuguesa já nesta época.

«Vimos vários jogos. Obviamente passámos também pelos dois jogos que o Liverpool fez com o FC Porto», assumiu, referindo-se às partidas nas quais a equipa de Sérgio Conceição foi derrotada por 5-1 (no Dragão) e por 3-0.

E o que viu o treinador do Benfica? «Uma equipa com uma ideia de jogo muito vincada, com jogadores que já estão há muito tempo no clube e o treinador na quinta ou sexta época lá. Isso contribui para dar alguma estabilidade à forma de trabalhar, ao processo de treino e de jogo. É uma equipa boa, tal como era a equipa do Ajax, e nós tivemos a capacidade de fazer dois bons jogos. E a nossa ambição é fazer com que nesta eliminatória com o Liverpool aconteça da mesma forma», disse na antevisão ao jogo desta terça-feira.

O jogo da 1.ª mão realiza-se na Luz e Veríssimo considerou que o apoio do público vai ser importante para que a equipa tenha sucesso. «Certamente que com esse contributo dos nossos associados, a equipa vai-se catapultar», disse, convicto.

O Benfica chega ao duelo com o Liverpool na ressaca de uma derrota na Liga contra o Sp. Braga, que deixou as águias ainda mais longe, pelo menos, do Sporting, atual segundo classificado. Veríssimo foi questionado sobre o porquê dos comportamentos diferentes da equipa do campeonato para a Champions, onde está a realizar uma das melhores campanhas dos últimos anos. Não respondeu à questão, mas disse desejar, naturalmente, que a regularidade exibicional também seja visível na Liga. «São duas competições diferentes. Claro que o elan e toda a envolvência dos jogos da Champions, principalmente de uma fase a eliminar, dão um contexto diferente. Falamos muito do chip dos jogos da Liga para os da Liga dos Campeões. A equipa tem dado uma boa resposta nos jogos da Liga dos Campeões. Deu na fase de grupos e na eliminatória contra o Ajax. E esperamos que dê agora com o Liverpool e que consigamos transportar esse estado de espírito para o que falta da Liga portuguesa.»