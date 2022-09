O Benfica fechou a temporada 2021-22 com um prejuízo de 23,6 milhões de euros. Depois de a SAD ter assumido um resultado negativo de 35 milhões, o clube também fecha a época no vermelho.

Esta é a segunda temporada seguida que o Benfica apresenta prejuízo, sendo que desta vez o resultado negativo aumentou cerca de 14 milhões de euros: no ano passado tinha comunicado um prejuízo de nove milhões.

«Este é o segundo exercício consecutivo que os resultados do Sport Lisboa e Benfica são fortemente influenciados pelos resultados negativos das suas participadas, com especial destaque para a Benfica SAD, tendo originado que, pela primeira vez nos últimos 4 exercícios, os fundos patrimoniais sejam negativos em 1,5 milhões de euros», pode ler-se no relatório e contas.

Refira-se que nas sete épocas anteriores, entre 2013-14 e 2020-21, o clube apresentou sempre lucro.

Isto apesar de os rendimentos operacionais na última época terem ascendido a 44,3 milhões de euros, o que corresponde ao quarto maior valor de sempre