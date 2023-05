O Benfica recebeu e venceu neste sábado o FC Porto por 4-0, no primeiro jogo das meias-finais do campeonato nacional de hóquei em patins, disputadas à melhor de cinco.

A jogar em casa, os encarnados marcaram cedo, por Nil Roca, que em rotação bateu Xavi Malian logo nos minutos iniciais.

Lucas Ordoñez fez o 2-0 mais tarde, ao aproveitar um contra-ataque para bater o guardião portista pela segunda vez na tarde, a seis minutos e meio do final de um primeiro tempo que terminou ainda com novo golo benfiquista: Roby Di Benedetto fez o 3-0.

No segundo tempo, o FC Porto melhorou, mas foi o Benfica quem aumentou a vantagem. A cinco minutos do fim, Nil Roca fez o 4-0 e o segundo da conta pessoal do espanhol. O resultado final foi fixado por Pablo Álvarez, a dois minutos e meio do fim. Após o apito final, ainda houve alguns momentos de tensão entre elementos das duas equipas, gerando-se uma pequena confusão.

Na outra meia-final, o Sporting-Óquei de Barcelos foi emocionante, com várias mudanças no marcador. Ao intervalo, os minhotos venciam por 4-3, mas acabaram por cair no segundo tempo. Marcaram para os leões Henrique Magalhães, Ferran Font (2). Alessandro Verona, João Almeida e Nolito Romero. Par os barcelenses os golos foram de Alvarinho, Danilo Rampulla, Vieirinha (2) e Luís Querido.

O Sporting venceu por 6-5 e ganhou vantagem nas meias-finais.