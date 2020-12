Tem dado que falar a conversa exaltada que Luisão teve ainda no relvado após a derrota do Benfica com o FC Porto na Supertaça.

O antigo capitão foi para o banco de suplentes nessa partida, ao contrário do que costuma acontecer e foi questionado se voltaria a ir na partida frente ao Portimonense, nesta terça-feira.

Jorge Jesus assegurou que não houve conversas entre a estrutura relativamente a esse assunto e diz que o diretor técnico vai voltar a estar ao seu lado no jogo da Liga.

«Nós todos os dias temos conversas sobre o Benfica e a estratégia. Toda a estrutura sabe o que tem de fazer. [Na Supertaça] o Luisão foi para o banco porque o Rui Costa entendeu que não estando o Tiago Pinto [infetado com covid-19], podia estar ele. Não quer dizer que vá continuar lá, porque esse não é o trabalho dele. Mas aquilo que temos estipulado é que ele vai para o banco amanhã [terça-feira, diante do Portimonense].»

O treinador dos encarnados recusou, porém, comentar uma alegada conversa da estrutura com Luisão, referindo-se a «notícias fabricadas».

«Não posso responder a perguntas sobre coisas que não existem. Todos os dias falo com o presidente, o Rui Costa e o Tiago Pinto sobre o destino do Benfica, o mercado… sobre futebol. Quando achamos que o Luisão deve estar, também está. Não posso responder a notícias fabricadas», acrescentou.