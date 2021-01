Com o país prestes a entrar num novo confinamento geral semelhante ao dos primeiros meses da pandemia de covid-19, Jorge Jesus abordou a possibilidade de o futebol português voltar a parar em breve.

O treinador do Benfica frisou que, por ele, o campeonato prosseguia, até porque, disse, o futebol tem sido um exemplo no combate ao vírus.

«É um facto e temos de respeitar todas as decisões que forem tomadas. Mas o futebol e as equipas têm sido um exemplo na nossa sociedade, no que é ajudar a testar, combater e proteger da covid. E não são só os jogadores que são testados: somos testados de dois em dois dias, mas também os familiares e o staff. Isto engloba centenas e centenas de pessoas que criam uma bolha de alguma tranquilidade e mesmo assim nem sempre conseguimos controlar esse vírus. Por mim, continuava sempre. O campeonato não pára, porque há uma segurança total em relação ao que são as equipas de futebol», afirmou.

«Mas se a DGS entender que tem de parar, temos de cumprir as decisões governamentais», concluiu.