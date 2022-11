Musa, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven após a vitória sobre o Maccabi Haifa por 6-1 e o consequente apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões no topo do Grupo H:

«É muito importante, porque tínhamos um grupo muito complicado. No final mostrámos que merecemos terminar este grupo no primeiro lugar.

[Marcou o primeiro golo na Champions]

«É fantástico. Estou feliz por ter ajudado a equipa a ganhar. Mostrámos o nosso jogo e merecemos ganhar.»

[quão importante é ter três avançados a competir e marcar no mesmo jogo?]

«Mostrámos que estamos prontos, que somos bons avançados e fico feliz por termos todos marcado e ajudado a equipa.»