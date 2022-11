«Milagre» é a palavra mais repetida pela imprensa internacional na análise à goleada do Benfica ao Maccabi Haifa (6-1), em Israel, que permitiu à equipa portuguesa ultrapassar o Paris Saint-Germain na liderança do Grupo H da Liga dos Campeões.

João Mário, autor do golo decisivo, já em tempo de compensação, está em especial destaque, sobretudo na imprensa italiana e espanhola, até porque o resultado do Benfica coloca o PSG no caminho de outros candidatos, como o Real Madrid e Bayern Munique, mas também dos ingleses Manchester City, Chelsea ou Tottenham.

O jornal espanhol «Marca» escreve «milagre» no título, enquanto o As, também de Espanha, destaca o «golo in extremis» que coloca o Benfica no Pote 1. Os italianos da Gazzetta dello Sport destacam a «empreitada» do Benfica e o «golo de João Mário nos descontos». Já na América do Sul, o Globo diz que a goleada do Benfica reforça «o status de sensação da Liga dos Campeões 2022/23».

Confira os principais títulos na galeria associada