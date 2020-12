Recuperado da covid-19, Adel Taarabt deverá ser incluído nos convocados do Benfica para o jogo deste domingo com o Paços de Ferreira no Estádio da Luz.

A garantia foi dada por Jorge Jesus na antevisão ao jogo, na qual abordou ainda a possibilidade de Gabriel e Weigl - que só foram titulares em simultâneo uma vez em 2020/21 - serem ou não compatíveis e poderem ser a chave para a resolução dos problemas de organização defensiva apresentados pelos encarnados nestes primeiros meses de temporada.

«São compatíveis, mas a diferença é quando, como e onde. Para mim, são compatíveis em poucos jogos», afirmou Jorge Jesus, suportando-se da ideia de jogo que pretende para a equipa para torcer o nariz à possibilidade de utilizar, de forma recorrente, o brasileiro e o alemão em simultâneo.

Jorge Jesus abordou ainda o momento de Pizzi, que no último jogo, diante do Lech Poznan para a Liga Europa, atuou mais próximo do ataque. «O Pizzi é um jogador com características mais ofensivas do que defensivas. Depois, é cada um pensar de maneira diferente e aí é subjetivo. Uns podem pensar que é mais jogador de corredor, outros de corredor central. Eu acho que ele é mais jogador de corredor central. Não quer dizer que não possa, por estratégia, jogar num corredor [ala]. É isso que temos vindo a fazer com ele. Para jogar no corredor central, dentro das características que tem, só pode jogar em duas posições: e nós temos jogado com ele nessas duas posições em função da estratégia de jogo em função do adversário. É aí que o temos colocado», frisou.

Numa altura em que a malha competitiva está muito densa, o técnico do Benfica deixou um aviso: Pizzi precisa de descansar (não disse quando), mas não é o único. «Sendo eu um treinador que não privilegia a mudança de muitos jogadores de jogo para jogo, temos de ter algum cuidado com ele, como também com o Vertonghen e o everton. São quem tem começado de início mais jogos consecutivos e temos de começar a olhar para eles também para não os pôr no limite do risco de uma lesão.»