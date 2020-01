João Félix contou recentemente à Benfica Play um episódio intenso que viveu no Benfica em que, a poucos dias do embate com o Eintracht Frankfurt, acabou a chorar na casa de banho depois de ter ouvido umas «bocas» dos companheiros de balneário. Bruno Lage não se lembra de nada que possa ter provocado essa situação, apenas da pressão que colocou sobre o jovem médio antes do jogo com os alemães.

«Não tive conhecimento desse episódio. Aquilo que vi sempre foi o João ser acarinhado pelos colegas. Eventualmente pode ter havido uma ou outra brincadeira. Recordo-me é da pressão que lhe coloquei antes do jogo. Disse-lhe que ele tinha de marcar dez golos e ele só marcou três. Ficou-me a dever sete. Isso é que recordo», comentou o treinador no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo desta sexta-feira com o Desportivo das Aves.