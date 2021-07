José Fonte, internacional português do Lille, em declarações à Sport TV à margem do jogo de preparação com o Benfica, no qual não foi utilizado, uma vez que regressou recentemente das férias:

[sobre João Mário no Benfica] «Não foi a primeira vez que aconteceu, não será a última. Somos profissionais, temos de tomar decisões, e normalmente decidimos consoante o que é melhor para nós. O João decidiu o que é melhor para a vida dele. Não sei o contexto, só ele e os mais próximos saberão, mas há que respeitar.»

«Nos próximos tempos haverá alguma dificuldade, por parte dos adeptos do Sporting, mas o futebol é isto. O Sporting tem bons jogadores, vai fazer uma boa época, e temos de desejar o melhor ao João também. O mister Jesus já trabalhou com ele. Conhece-o, acredita nele, e por isso o João veste agora de vermelho. É um craque, na minha opinião, e só posso desejar o melhor.»

[sobre a Liga] «Gostei bastante da época do Sporting, do trabalho de Amorim e de toda a estrutura. Foi bom para o futebol português ter o Sporting campeão. Espero um FC Porto fortíssimo esta época, e o Benfica é uma equipa que luta sempre pelo título. Espero um campeonato espetacular. Vejo o Sp. Braga a tentar chegar perto dos três grandes. Prevejo muita competitividade.»

[sobre Renato Sanches] «O Renato é um jogador raro no mundo. Não há muitos com as qualidades que ele tem. Toda a gente sabe que tem uma força incrível, uma potência que não se vê com regularidade. E taticamente cresceu muito nos últimos dois anos, no Lille. Hoje em dia é um jogador completo, na minha opinião. Está preparado para jogar em qualquer equipa no mundo. É um grande profissional, um exemplo para os mais jovens, hoje em dia, e não me surpreende nada estar a ser cobiçado pelos melhores clubes do mundo. Fico triste por perdê-lo.»