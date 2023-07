Pearson Eshenko, internacional canadiano de 25 anos, é reforço do voleibol do Benfica, anunciou o clube no site oficial.

Proveniente do SVG Lüneburg, da Alemanha, o central já representou anteriormente o Helios Grizzlys Giesen, do mesmo país, e o Trinity Western Spartans, do Canadá.

Em declarações à BTV, Eshenko mostrou-se encantado com as condições de trabalho proporcionadas pelo clube e expressou confiança no sucesso da equipa: «O Benfica tem tudo o que é necessário para ter sucesso. Espero que tenhamos uma parceria mútua. Sei que me vão ajudar muito a melhorar e espero poder ajudá-los», começou por dizer.

«Estou a entrar numa cultura vencedora. Espero ganhar mais títulos esta época», acrescentou.