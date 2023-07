Rui Costa expressou «enorme orgulho», numa mensagem endereçada a Diogo Ribeiro, nadador de 18 anos do Benfica que conquistou a medalha de prata nos mundiais de natação.

O jovem de apenas 18 anos foi vice-campeão do Mundo nos 50 metros mariposa, em Fukuoka, no Japão, e o presidente do Benfica considera que ele tem «perfil de um grande campeão.»

Leia a mensagem na íntegra publicada no site oficial do Benfica:

«Que enorme orgulho é ver Diogo Ribeiro sagrar-se vice-campeão do mundo de Natação, em Fukuoka.

Prata nos 50 metros mariposa para quem, aos 18 anos, demonstra já ter o perfil de um grande campeão. Um imenso talento que deixa Portugal inteiro a sonhar por mais. E nós, no Sport Lisboa e Benfica, tudo continuaremos a fazer para que tenha as condições ideais para atingir o seu mais alto potencial.

Parabéns, Diogo! O talento, o compromisso e a ambição que colocas em cada prova são uma inspiração para todos os Benfiquistas»