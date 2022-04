Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, comentou desta forma o anúncio formal do clube sobre a contratação de Roger Schmidt, técnico que vai orientar a equipa encarnada na próxima temporada.

«O novo treinador, o que eu percebi, houve um comunicado do Benfica em que diz que existem conversações. Vi que hoje foi colocada a questão ao treinador em questão e ele não quis confirmar, portanto não sou eu que vou falar disso», começou por dizer.

O treinador português assumiu, entretanto, que pretende dar continuidade à carreira fora do Benfica. «É minha intenção dar continuidade à minha carreira como treinador principal fora do Benfica, um clube onde me formei e a que muito devo. É desejo meu dar continuidade à carreira fora do país, É um sonho, algo que gostava de experimentar. Vamos ver o que acontecer», revelou Nélson Veríssimo.

«Independentemente disso, ainda temos três jogos pela frente. O foco está preparado para os treinos e para a preparação para os três jogos», rematou o técnico.