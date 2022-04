Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações à BTV após a vitória sobre o Belenenses por 3-1 no Estádio da Luz:

«Fizemos um bom jogo. Não entrámos como queríamos e sofremos um golo numa entrada falsa da nossa parte. Mas a equipa teve a capacidade de se recompor e não perdeu o controlo do jogo.

Tivemos mais posse de bola, situações de perigo e acho que é uma vitória justa. Os jogadores estiveram muito bem no compromisso, na entrega e a qualidade que puseram no jogo também deve ser salientada.»

[Sobre a aposta em Taarabt e João Mário em simultâneo]

«São jogadores com uma capacidade grande de controlar o jogo com bola. Ritmos diferentes, mas capacidade para ver o jogo mais à frente e encontrar soluções que por vezes são difíceis. Fruto disso, os golos que o Darwin fez com todo o mérito. Mas a equipa também permitiu que os jogadores tivessem a possibilidade de ter bola e que descobrissem os espaços. Mas há aqui muito da qualidade e do mérito dos jogadores.»

[O apoio dos adeptos]

«Os adeptos têm estado com a equipa. A ambição e o desejo de todos é a nossa: ganhar todos jogos e ter boas exibições. A equipa tem dado uma boa resposta e colocado qualidade no jogo, embora na nossa opinião possa fazê-lo de forma mais regular. Em Liverpool vamos contar com o apoio deles, naturalmente.»