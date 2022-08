A UEFA nomeou o alemão Felix Zwayer para o Dínamo Kiev-Benfica, partida da primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões.

O treinador das águias, Roger Schmidt, vai assim encontrar um compatriota com o qual já teve uma grande polémica na Bundesliga.

Quanto estava ao serviço do Leverkusen e durante um jogo com o Borussia Dortmund, Roger Schmidt contestou uma decisão de Zwayer. O Dortmund acabara de marcar um golo por Aubameyang, mas o técnico reclamou o local em que o juiz deixou marcar a falta precedente.

Zwayer expulsou Schmidt, que se recusou a sair do relvado. Ato contínuo, o árbitro mandou toda a gente para os balneários e ele próprio deixou o relvado. Ao fim de nove minutos, Roger Schmidt lá foi para as bancadas e o jogo pôde prosseguir.

Na reação aos acontecimentos, o agora treinador do Benfica admitiu que se excedeu.

«Ficámos a perder com um golo irregular e eu disse isso mesmo ao quarto árbitro. Para mim, foi um erro claro. E gostava que o árbitro me dissesse por que é que me estava a andar para a bancada. Se calhar, fui um pouco teimoso e fiz mal à equipa. Peço perdão. Sei que sou alguém que as pessoas seguem e não fiz justiça a mim próprio, mas às vezes é fácil reagir em situações de grande emoção e agitação. Tenho a certeza que o quarto árbitro notou que o livre foi apontado de forma absolutamente irregular. Apenas quis justiça para a minha equipa.»