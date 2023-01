Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview após o triunfo das águias por 2-0 sobre o Varzim:

«Tivemos alguns altos e baixos. Fomos muito fiáveis ao mais alto nível durante muito tempo. Depois do Natal não estivemos bem em Braga, mas penso que na última semana já mostrámos uma boa reação na Liga e hoje também. Era um jogo difícil, um jogo de Taça e merecemos ganhar.

Estou feliz por Morato e Lucas Veríssimo, depois das lesões, terem aproveitado esta oportunidade e feito um bom jogo no centro da defesa. Estou contente por eles.»

[Enzo de volta à equipa]

«Nunca duvidei da atitude nem da personalidade do Enzo. É uma ótima pessoa, está no Benfica e gosta de jogar no Benfica. Se espero que continue? [risos] Espero que sim.»