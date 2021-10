Paraguai e Argentina defrontaram-se esta quinta-feira em jogo da zona sul-americana de apuramento para o Mundial de 2022 e o jogo serviu para um reencontro especial.

No banco do Paraguai estava Óscar Cardozo, no da Argentina estava Pablo Aimar, agora adjunto do selecionador Lionel Scaloni. Apesar de agora estarem em campos separados, os dois recordaram os cinco anos em que foram companheiros de equipa no Benfica e partilharam um abraço especial antes do início do jogo.

Veja as imagens no vídeo abaixo: