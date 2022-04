O Benfica publicou um vídeo da conquista dos bastidores da conquista da Youth League.

Nas imagens, é possível ver um momento da palestra de Luis Castro antes da partida com o Salzburgo, as imagens dos golos e a festa no final, incluindo o que captou a câmara de Diego Moreira.

Já no balneário, o presidente Rui Costa surge em grande festa também, com o troféu nas mãos.