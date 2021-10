Um árbitro foi esta segunda-feira brutalmente agredido no Brasil, no encontro entre o Guarani-VA e o São Paulo-RS da segunda divisão do Campeonato Gaúcho.

O jogador William Ribeiro, do São Paulo de Rio Grande do Sul, ficou revoltado ao ver um cartão amarelo, atirou o árbitro Rodrigo Crivellaro para o chão e pontapeou-o na cabeça.

De imediato as forças de segurança entraram em campo, assim com a equipa médica. Segundo o Globo Esporte, o árbitro estava desmaiado quando foi transportado ao hospital de ambulância, tendo recuperado depois a consciência.

Já o jogador foi levado pela Polícia Militar e posteriormente acusado de tentativa de homicídio.

O delegado Vinicius Lourenço de Assunção disse à ESPN que «não houve dúvida de que o atleta assumiu o risco de tirar a vida do árbitro e por conta disso foi preso em flagrante.»

«O árbitro recebeu um soco e depois um pontapé, fazendo-o ficar inconsciente», explicou.

«Segundo a médica, o árbitro apresentava um discurso confuso. Ele correu risco seríssimo de lesão na coluna cervical e cabeça. Por conta disso, decidi pelo crime de tentativa de homicídio. Quando se chuta a cabeça de alguém deitado, assumimos o risco de o matar», disse ainda o delegado, explicando que o jogador será agora levado para a prisão, acusado de tentativa de homicídio.

Aviso - as imagens são fortes e podem chocar:

A Federação Gaúcha emitiu uma nota a lamentar o sucedido e disse que «o Tribunal de Justiça Desportiva - TJD-RS irá averiguar os factos e tratar das respectivas sanções.»

«A partida foi suspensa, e mais informações sobre a sua continuidade serão divulgadas em breve», pode ainda ler-se no comunicado da federação.

O São Paulo emitiu também um comunicado em que se mostrou «chocado» e «envergonhado» com o sucedido e anunciou que rescindiu o contrato com o jogado.