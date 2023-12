O Atlético Mineiro venceu esta noite o São Paulo, por 2-1, e apanhou à condição o Palmeiras na liderança, adiando a decisão do título do Brasileirão para a última jornada.

O ex-FC Porto Hulk marcou no Mineirão aos 78m, mas a festa da equipa da casa quase foi estragada aos 90m+1 com um golo de Luciano na conversão de uma grande penalidade.

O «Galo», porém, haveria ainda de chegar à vitória, com um golo do melhor marcador do Brasileirão (19 golos): assistido por Hulk, Paulinho fez o 2-1, aos 90m+4, que deixa o campeonato ainda mais ao rubro.

Resultados e classificação do Brasileirão

O Atlético Mineiro, comandado por Luiz Felipe Scolari, apanha assim provisoriamente o Palmeiras no comando. A equipa de Abel Ferreira, que também soma 66 pontos, vai jogar este domingo com o Fluminense, tendo vantagem ainda no saldo de golos. Já o São Paulo é 10.º classificado, com 50 pontos.