O Corinthians, de Vítor Pereira, perdeu esta noite o segundo lugar do Brasileirão, e perdeu-o de uma forma pouco simpática, com uma derrota pesada em casa do Fluminense.

No Maracanã, a equipa do técnico português foi derrotada por 4-0 e deixou-se ultrapassar pelo Atlético de Mineiro.

Marcaram para a equipa do Rio de Janeiro Manoel, aos 15 minutos, German Cano, aos 42 e 71 minutos, e Fred, nos descontos.

Ora, aproveitou o Atlético de Mineiro, atual campeão em título, que venceu por 2-1 em casa do Juventude.

Hulk deu vantagem ao «galo» à meia-hora, ampliada depois por Eduardo Sasha aos 56 minutos. O máximo que a formação da casa fez foi reduzir a 15 minutos dos 90, por Moraes.

O Atlético de Mineiro soma agora 27 pontos, mais um do que o Corinthians. O Palmeiras, de Abel, lidera com 29 pontos e menos um jogo.