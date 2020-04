Ronaldo Luís Nazário de Lima, o «fenómeno», em conversa com Fabio Cannavaro, por videoconferência, comentou o facto de ser muitas vezes apontado como o «verdadeiro Ronaldo» em detrimento de Cristiano Ronaldo devia incomodar o internacional português.

«Deve ser incómodo para o Cristiano que digam que eu sou o autêntico Ronaldo. As pessoas não podem ser comparadas. O Cristiano vai ficar na história do futebol pelos golos que marcou e pela continuidade que tem conseguido. Vai ficar para a história como um dos melhores de sempre. Ele, como o Messi, como outros», destacou o «verdeiro» Ronaldo.

Uma conversa entre dois jogadores que, entre eles, conquistaram três Bolas de Ouro e outros tantos Campeonatos do Mundo. Ronaldo recordou como trocou o Barcelona pelo Inter de Milão em 1997. «Foi a seguir ao jogo de 1997 com a Itália, nessa altura o meu futuro não estava definido. Não tinha assinado pelo Inter e até tinha renovado com o Barcelona, mas cinco dias depois o presidente deu um passo atrás e o Inter foi buscar-me. Assim começou uma bonita história com o Inter e com a Itália», recorda.

Desses primeiros tempos no Inter, Ronaldo destaca os treinos exigentes de Héctor Cúper. «Lembro-me que para aquecermos fazia-nos correr três ou quatro quilómetros na mata. Não sei se fazia como castigo ou por outra razão, mas era terrível», lembra ainda.