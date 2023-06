O Vasco da Gama foi derrotado pelo Goiás – com Armando Evangelista na bancada - na última madruga no São Januário, por 1-0, desaire que provocou a ira dos adeptos da equipa do Rio de Janeiro.

Já depois de terem provocado desacatos no interior do estádio, alguns adeptos invadiram o estacionamento dos jogadores e danificaram alguns dos carros que ali estavam.

Torcedores do Vasco quebram carros de jogadores.

Os veículos estacionados foram alvos de pedras e objetos jogados da arquibancada do estádio, e alguns deles apresentaram amassados e arranhões. 📸: @JoelSilva90 pic.twitter.com/BYtizV02Ri — News Almirante (@NewsAlmirantee) June 23, 2023

Viveu-se um clima tenso nas imediações do estádio com vários confrontos, com relatos de tiros e pedras atiradas entre adeptos.