2020 tem sido um ano estranho, até no que diz respeito aos equipamentos de futebol.

Os interesses comerciais justificam mudanças anuais, e para tal é preciso apelar à criatividade, mas esta é uma época particularmente arrojada.

Entre os principais emblemas europeus contam-se vários exemplos de camisolas que geraram debates imediatos e intensos entre os adeptos, tendo em conta a ousadia dos modelos apresentados.

Em Portugal isso também se verificou. Com a camisola principal do Benfica, por exemplo, muito discutida por causa do tom de encarnado apresentado (para além da polémica questão das cores do símbolo). Ou o equipamento alternativo da Seleção, estreado na vitória sobre a Croácia.

Lá fora, entre o equipamento laranja da Juventus, de Cristiano Ronaldo, e a versão «zebra» do Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, há muito para debater.

Veja alguns dos equipamentos mais polémicos da temporada 2020/21 na galeria associada.