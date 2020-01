A vitória do Benfica em Paços de Ferreira, com golos de Vinícius e Rafa, faz as manchetes dos jornais desportivos nacionais.

Lá fora, a figura de capa é Kobe Bryant, numa altura em que o mundo se despede de um dos maiores de sempre do basquetebol.

O Record diz: «Rafa a Presidente. Marca e faz assistência no regresso à titularidade.»

Destaque ainda para a situação no FC Porto: «Pinto da Costa não pondera troca de treinador nesta altura.Confiança em Sérgio até final da época.»

«Kobe Bryan, 1978-2020. Lenda da NBA morre em acidente de helicóptero», também com destaque de capa.

A Bola aponta: «Velocidade furiosa. Rafa volta a ser decisivo. Vinicius fez o segundo em vitória que coloca ainda mais pressão no FC Porto.»

«Conceição exige mais à SAD. Teria o mesmo discurso se ganhasse a Taça da Liga» e «Kobe Bryan (1978-2020). Estrela da NBA morre em acidente de helicóptero», são outros dos destaques.

O Jogo escreve: «Águia cava o fosso. 15.ª vitória consecutiva deixa o FC Porto provisoriamente a 10 pontos. Rafa e Vinicius fizeram os golos dos encarnados.»

Destaque ainda para as palavras de Ricardo Horta, autor do golo que deu a vitória ao Sp. Braga na final da Taça da Liga: «Foi o golo mais importante da minha carreira.»

Veja as capas dos jornais na galeria associada.